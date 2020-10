Germania: Scholz,aumentare tasse sui redditi alti dopo crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 30 OTT - Il candidato Spd alla cancelleria per le elzioni in Germania del 2021 e attuale ministro delle Finanze Olaf Scholz si è detto favorevole ad alzare le tasse per "chi guadagna molti, molti soldi" quando la pandemia sarà finita. Lo ha dichiarato durante un'intervista a Bild-live. Il ministro dell'Economia Peter Altmaier lo ha però contraddetto dicendo che il rialzo delle tasse è un veleno per l'economia e che si impegnerà personalmente perchè questo non avvenga, anche dopo le elezioni del 2021. A partire dalla presentazione di ieri delle misure per sostenere l'economia in questa nuova fase di lockdown parziale da parte dei due ministri, Altmaier e Scholz, è riemersa la questione di come finanziare i contributi alle imprese colpite. Il ministro delle Finanze ha ribadito in ogni occasione che non saranno aumentate le tasse, per il momento, per finanziare gli aiuti da 10 miliardi di euro. La Germania non ha bisogno di "denaro fresco", ha sottolineato Scholz, perchè questi soldi saranno presi dal fondo per gli aiuti-ponte da 25 miliardi già accantonati e di cui per ora è stato usato solo 1,5 miliardi. (ANSA).