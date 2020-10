Nuova stretta Regione su sport contatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Ulteriore stretta sullo sport dilettantistico di squadra da parte della Regione Umbria nell'ambito delle misure per frenare l'epidemia di Covid. La nuova ordinanza della presidente Donatella Tesei, oltre a ribadire la sospensione fino al 14 novembre di tutte le attività di gare e competizioni dilettantistiche regionali sportive in relazione agli sport di contatto e di squadra, sospende per lo stesso periodo, "limitatamente agli atleti minorenni che militano nelle società e associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di contatto e di squadra", lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale. Per tutti è fatto divieto dell'uso degli spogliatoi. (ANSA).