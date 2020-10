Sindacati con Azzolina, "scuola chiusa ultima spiaggia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Chiudere le scuole deve essere l'ultima spiaggia. Bisogna andare a scuola il più possibile e lavorare per il rientro in presenza anche del secondo ciclo". Sulle chiusure, secondo quanto si apprende, i Sindacati di settore la pensano come la Ministra Lucia Azzolina. È quanto è emerso durante la riunione odierna fra ministra e organizzazioni sindacali che hanno chiesto di riaffermare la centralità dell'Istruzione evitando il più possibile la chiusura delle istituzioni scolastiche. Su questo, hanno detto alla Ministra, "avrà il nostro appoggio". (ANSA).