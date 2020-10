Sisma Egeo: a Samos almeno 4 feriti, grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo ha causato almeno 4 feriti a Samos, tra cui una donna che versa in gravi condizioni. Lo riferisce il sito Efsyn.gr. I feriti sono stati ricoverati nell'ospedale locale. Il viceministro per la protezione civile, Nikos Hardalias, lo stesso che gestisce la risposta all'epidemia da coronavirus, è partito alla volta di Samos in elicottero. L'aeroporto dell'isola è stato chiuso per verificare l'entità di eventuali danni. (ANSA).