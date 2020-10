© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Per il ministro spagnolo della Sanità, Salvador Illa, con le misure adottate al momento nel Paese e dettate dal nuovo stato di allarme non sarà necessario ricorrere al confinamento domiciliare. A suo avviso, riferisce l'agenzia Efe, con le restrizioni poste in atto dalle autonomie regionali si potrà "stabilizzare, piegare e tenere bassa" la curva dei contagi nella pandemia da coronavirus. (ANSA).