Tesei, misure per limitare virus tra ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - "Abbiamo adottato una serie di misure che hanno il fine di limitare le occasioni di diffusione del virus soprattutto tra i ragazzi": lo spiega la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei commentando l'ultima ordinanza con le misure anti-Covid. Sottolineando che i più giovani "seppur spesso asintomatici, possono poi rappresentare un veicolo di contagio all'interno degli ambiti familiari dove sovente vi è la presenza di soggetti a rischio per età o patologie pregresse". "Per tale motivo, la nostra sanità regionale - aggiunge - raccomanda fortemente di limitare gli spostamenti anche dei più giovani se non per necessità e di tutelare gli over 65, e coloro che hanno già patologie, limitandone e proteggendone i contatti diretti, anche in casa, con gli altri appartenenti al nucleo familiare". (ANSA).