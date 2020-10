© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - "Il presidente non ha alcun piano per affrontare il Covid-19. Vi ha abbandonato, ha abbandonato la vostra famiglia e l'America. Non possiamo permetterci altri quattro anni della sua fallita leadership". Lo twitta Joe Biden attaccando Donald Trump sul coronavirus mentre gli Stati Uniti registrano un nuovo record di nuovi contagi, quasi 100.000 in un giorno. (ANSA).