Mosca: pronti a dare all'Armenia l'aiuto necessario

(ANSA) - MOSCA, 31 OTT - La Russia è pronta a fornire l'assistenza "necessaria" all'Armenia, in conflitto con l'Azerbaigian per la regione separatista del Nagorno-Karabakh, se i combattimenti si estendessero al territorio armeno. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo. L'annuncio di Mosca, che ha rinnovato la sua richiesta di cessate il fuoco, è arrivato dopo che il primo ministro armeno Nikol Pashinian ha invitato il presidente Vladimir Putin ad avviare consultazioni "urgenti" sugli eventuali aiuti russi per garantire la sicurezza del suo Paese. (ANSA).