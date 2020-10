Usa 2020: Ivanka Trump contraria all'aborto, sono pro-vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - Ivanka Trump, la figlia consigliera di Donald Trump, esce allo scoperto e si dichiara contraria all'aborto. Dopo aver rifiutato per anni di prendere una posizione chiara sul tema, Ivanka Trump chiarisce di essere pro-vita e quindi contraria ai diritti per l'aborto. E spiega come è stata la maternità a cambiare la sua posizione sul tema. "Rispetto tutte le opinioni su un tema così personale e sensibile ma come madre di tre figli, posso dire che la maternità ha cambiato profondamente il mio punto di vista al riguardo. Sono pro-vita", dice la figlia del presidente. Ivanka si definisce poi una persona pragmatica e una "repubblicana di Trump". (ANSA).