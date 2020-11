Covid: scontri in Spagna contro restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 01 NOV - Decine di arresti in Spagna durante la seconda notte consecutiva di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per protestare contro le nuove restrizioni varate dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. In alcune città si sono verificati saccheggi e atti vandalici. I maggiori disordini sono scoppiati a Madrid, dove decine di manifestanti hanno gridato "libertà!" dando fuoco ai cassonetti della spazzatura e innalzando barricate improvvisate sull'arteria principale della città, la Gran Via. Pietre e fumogeni sono stati lanciati contro la polizia. Secondo i servizi d'emergenza dodici persone, tra cui tre agenti di polizia, sono rimaste leggermente ferite negli scontri, 32 gli arresti. (ANSA).