Furto di Rolex a casa dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso - come riporta Il Messaggero - è stato derubato di 3 orologi rolex per un valore complessivo di 100 mila euro. I ladri sarebbero entrati venerdì nella sua abitazione in zona Villa Pamphili da una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino. L’allenatore giallorosso si sarebbe accorto del furto ieri. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda