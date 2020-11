Moldova: presidente uscente in testa ma verso ballottaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - CHISINAU, 01 NOV - Nelle elezioni presidenziali in Moldova, tenutesi oggi, il presidente uscente Igor Dodon, candidato pro-Mosca, si conferma in testa nei risultati parziali pervenuti in serata, si profila tuttavia un ballottaggio con la sfidante e candidata pro-occidente Maia Sandu che gli sta alle calcagna. Con il 46% dei voti scrutinati infatti, Dodon è al 36% di consensi mentre Sandu segue al 30%. Il secondo turno è previsto per il prossimo 15 novembre. (ANSA-AFP).