Covid: Marche, Dad università 100% e capienza mezzi Tpl 50%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 02 NOV - Nelle Marche dal 4 novembre al 4 dicembre incluso, didattica a distanza al 100% nelle Università e per la formazione professionale, 50% di capienza consentita nei mezzi del Trasporto pubblico automobilistico locale; il ritiro dei tesserini di caccia, in scadenza, si potrà fare on line. Lo prevede l'ordinanza n.41 firmata dal presidente Francesco Acquaroli che aveva già disposto, dal 3 novembre, la Dad al 100%, salvo bisogni educativi speciali, per le scuole superiori. "L'obiettivo - spiega - è rafforzare le misure di contenimento prese. Le Marche sono per ora sotto controllo secondo i parametri previsti dall'Iss, ma non possiamo permettere che si alzi l'indice di rischio. Monitoriamo ora per ora la situazione e non è escluso che nei prossimi giorni si interverrà ulteriormente". "Le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale - spiega la Regione - si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nelle Marche, rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi". (ANSA).