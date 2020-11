© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 02 NOV - In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.257 nuovi casi di Covid-19 e 238 persone sono decedute a causa del virus: lo sostiene il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, in Russia in totale sono stati accertati 1.655.038 contagi e 28.473 decessi provocati dal Covid-19. Ieri i nuovi contagi annunciati erano 18.665, il numero più alto in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. (ANSA)