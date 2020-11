Irbm, ad oggi il test del vaccino procede nel migliore dei modi

«Posso dire che allo stato attuale tutto procede nel migliore dei modi e non ci sono evidenze che facciano pensare a controindicazioni dal punto di vista delle età e delle patologie». Lo afferma a Radio Cusano Campus Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, in merito al candidato vaccino anti-Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca. Quanto all’indiscrezione del Financial Times riguardo la robusta risposta immunitaria nelle persone anziane, «questa è un’indiscrezione perchè - rileva - sulla fase tre non è stato ancora pubblicato nulla. Eviterei di commentare le indiscrezioni».

«E' vero - conclude Di Lorenzo - che nella pubblicazione dei dati di fase 1 su Lancet era stato messo un accento proprio sulla capacità del candidato vaccino di immunizzare in maniera importante».