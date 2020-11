Spari a Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Non è escluso l'attentato terroristico

Una maxi operazione della polizia è in corso a Vienna dove sono stati sentiti degli spari vicino alla sinagoga. Lo riferiscono alcuni media locali. Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. E’ quanto il ministero degli interni ha comunicato all’agenzia di stampa austriaca Apa. Secondo altre fonti uno degli autori si sarebbe fatto saltare in aria con una cintura esplosiva.

La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico. Gli agenti hanno recintato la zona.