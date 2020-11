© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Ultimo giorno di campagna elettorale per i due candidati alla Casa Bianca, che oggi si incroceranno a distanza in Pennsylvania, uno degli Stati in bilico più cruciali. Donald Trump saraà anche in North Carolina, Michigan e Wisconsin. Per Joe Biden invece solo una seconda tappa, in Ohio. (ANSA).