(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Al via la lunga giornata elettorale per le presidenziali americane. Seggi aperti a New York e in altri quattro stati della costa orientale degli Stati Uniti. "E' l'Election Day. Vai a votare America!", ha twittato Joe Biden. Il candidato democratico alla Casa Bianca nel corso della giornata sarà ancora in campagna elettorale nello Stato chiave della Pennsylvania. (ANSA).