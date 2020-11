Covid: Ungheria, record di casi e decessi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - L'Ungheria ha registrato nelle ultime 24 ore un doppio record di 3.989 casi di coronavirus e 84 morti provocati dalla malattia: secondo i dati ufficiali, riporta in Guardian, il totale dei contagi è aumentato così a quota 86.769 mentre il bilancio complessivo dei decessi ha toccato quota 1.973. Finora nel Paese sono guarite 20.856 persone, mentre i casi attivi sono 63.940: di questi, 4.767 pazienti sono ricoverati in ospedale. Attualmente 30.984 persone si trovano in quarantena a casa, mentre a livello nazionale sono stati eseguiti finora 1.111.991 test. (ANSA).