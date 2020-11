Elezioni Usa: Trump vince (come previsto) in Indiana e Kentucky e Biden in Vermont e Virginia - Liveblogging

Georgia e South Carolina "too early to call"

Georgia e South Carolina sono ancora 'too early to call’, ossia non è ancora possibile assegnare la vittoria ad uno dei due candidati alla Casa Bianca, secondo la Cnn.

Trump vince come previsto in Indiana e Kentucky e Biden come previsto in Vermount e Virginia

Donald Trump ha vinto in Indiana secondo le proiezioni della Cnn. In palio c'erano 11 grandi elettori. Donald Trump ha vinto il Kentucky. E’ la proiezione dell’Associated Press. Joe Biden ha vinto in Vermont, secondo le proiezioni dell’Associated Press. Il Vermont ha in palio 3 grandi elettori. Vittoria del democratico anche in Virginia, dove erano in palio 13 grandi elettori, secondo le proiezioni di Fox News.

Nancy Pelosi fiduciosa sulla conquista della maggioranza dem al Senato

La speaker della Camera Usa, la democratica Nancy Pelosi, si dice fiduciosa sulla tenuta dei democratici alla Camera dopo il voto di oggi ma anche sulla conquista della maggioranza al Senato e sicura sull'elezione di Joe Biden alla presidenza. Lo ha detto parlando con la Pbs: «Nutriamo ottime speranze per il Senato e siamo certi che Joe Biden sarà il presidente degli Stati Uniti», ha detto.

Biden: "Rimanete in fila. Potete ancora a votare"

«Mentre i seggi iniziano a chiudersi in alcune parti del Paese, ricordatevi di rimanere in fila. Se sei in fila al seggio elettorale prima della chiusura, puoi ancora votare». Lo scrive il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden.

Chiudono i primi seggi. Trump avanti (come previsto) in Indiana e Kentucky

Negli Stati Uniti chiudono i primi seggi nelle contee di alcuni stati, tra cui l’Indiana e il Kentucky. Tra un’ora operazioni di voto concluse in Georgia - tradizionalmente roccaforte repubblicana, ma quest’anno tra gli stati in bilico - Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont e South Carolina. Quando è stato scrutinato l’1% dei voti in Indiana e il 2% in Kentucky, Donald Trump è avanti in entrambi gli Stati, dove i seggi hanno chiuso in alcune contee. Sono due Stati in cui è prevista una vittoria facile del presidente.

Trump: "Siamo messi bene ovunque"

"Siamo messi bene in tutto il Paese, grazie!": lo twitta Donald Trump quando si attende la chiusura dei seggi in diversi Stati tra cui la Georgia.

Kamala Harris: "Onoriamo i nostri antenati con il voto"

«Oggi penso ai nostri antenati che, di fronte all’ingiustizia e al pericolo, hanno messo in gioco la loro vita e hanno combattuto per i loro diritti. Onora il loro sacrificio votando prima della chiusura dei seggi». E’ l’appello su Twitter della candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris.

Kayne West ha votato per se stesso

Kanye West, la star hip-hop marito di Kim Kardashian e candidato alle elezioni presidenziali, ha votato per se stesso. In un video postato su Twitter, West mostra un video del suo voto e ammette: «è la prima volta che voto nella mia vita».

Urne chiuse in Indiana e Kentucky

Negli Stati Uniti chiudono i primi seggi nelle contee di alcuni stati, tra cui l’Indiana e il Kentucky. Tra un’ora operazioni di voto concluse in Georgia - tradizionalmente roccaforte repubblicana, ma quest’anno tra gli stati in bilico - Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont e South Carolina.

L’affluenza alle urne, secondo dati preliminari, potrebbe raggiungere il 67%, la più alta da oltre un secolo. In almeno sette Stati l’affluenza ha già nettamente superato quella del 2016. Quattro anni fa votarono complessivamente 139 milioni di americani, il 59,2% della popolazione che aveva i requisiti per votare.