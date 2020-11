La scuola (anche elementare) dovrà tenere lezioni contro l'omofobia

Iniziative educative «contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» dovranno essere svolte nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche in quelle elementari. Lo prevede un emendamento della maggioranza alla legge sulla omofobia approvato dalla Camera. Il centrodestra aveva chiesto lo scrutinio segreto che però non era stato accordato dalla presidenza. Il centrodestra aveva presentato sub emendamenti che escludevano scuole elementari e medie da questi programmi e su questo c'è stato un lungo dibattito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA omofobia