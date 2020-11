Nicaragua: uragano Eta a categoria 5 prima di toccare terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MANAGUA, 03 NOV - L'uragano Eta, in evoluzione con categoria 4 della scala Saffir-Simpson nell'Oceano Pacifico molto vicino alle coste settentrionali del Nicaragua, potrebbe raggiungere la categoria 5 prima di toccare terra, anche se successivamente dovrebbe ridurre la sua forza. Lo scrive oggi il quotidiano La Prensa di Managua. Citando il Centro nazionale degli uragani (Nhc) il giornale aggiunge che Eta ha ridotto la sua velocità a 9 km/h e si muove in direzione ovest sud-ovest accompagnato da venti che raggiungono i 240 km/h. L'uragano dovrebbe toccare la costa nicaraguense nella mattinata locale di oggi, avanzare all'interno del Paese domani, e raggiungere il territorio dell'Honduras centrale giovedì. Sia il Nicaragua sia l'Honduras hanno dichiarato l'allerta rossa in attesa del passaggio di Eta, disponendo il trasferimento di decine di migliaia di persone nelle zone più a rischio in rifugi sicuri. (ANSA).