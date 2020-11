© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - I risultati elettorali del North Carolina, uno degli swing State cruciali, saranno ritardati di almeno un'ora perché alcuni seggi hanno aperto in ritardo per problemi tecnici. Lo ha deciso il North Carolina State Board of Elections. I risultati erano attesi intorno all'1.30 ora italiana. (ANSA).