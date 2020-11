© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - "E' chiaro che vinceremo abbastanza stati peer ottenere i 270 voti elettorali per vincere": lo ha detto Joe Biden. "Non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto ma per dirvi che quando il conteggio sarà finito riteniamo che saremo noi i vincitori". (ANSA).