(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - "Dobbiamo essere pazienti e aspettare che tutti i voti vengano contati". Lo ha detto il candidato democratico alle presidenziali Usa, Joe Biden commentando l'andamento della nottata elettorale. "Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, spetta al popolo", ha proseguito. "Ci vorrà tempo per contare i voti, ma vinceremo in Pennsylvania", ha aggiunto Biden. (ANSA).