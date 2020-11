Brusaferro: "Non abbiamo ancora raggiunto il picco dei ricoveri"

"Rispetto alla prima ondata i numeri sull'isolamento domiciliare sono cresciuti molto significativamente, anche il numero dei ricoveri con sintomi sta crescendo, non ha ancora raggiunto i picchi però sta crescendo". Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso dell’audizione in commissione Affari Sociali della Camera. "Oltre il 40% di occupazione per patologie Covid vuol dire dover riprogrammare le attività" ha aggiunto.

«Dopo aver avuto una fase di transizione, ci troviamo in una fase che tecnicamente definiamo di escalation e quindi in parte dobbiamo usare misure di contenimento e in parte misure di mitigazione». Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante l’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, su prevenzione e risposta al Covid-19. «A differenza della prima ondata, il virus circola in tutte le regioni» anche se «abbiamo situazioni con circolazione contenuta e altre con valori particolarmente elevati». Uno dei dati importanti è la percentuale della positività al tampone: «quando supera il 4% è un indicatore di una forte circolazione, e in tutte le regioni del nostro Paese c'è questa caratteristica».