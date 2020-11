Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta zone rosse. Emilia Romagna zona gialla. Decreto in vigore da venerdì - Ecco le tre fasce

Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le nuove misure del Dpcm che entrerà in vigore da venerdì: «Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c'è l’alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche», ha esordito il premier "Dobbiamo necessariamente intervenire, in attesa di vaccino e cure efficaci". «Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave». «Non ci sono territori che possono sottrarsi» alle misure restrittive, «la pandemia corre ovunque».

Tre aree per l'Italia, ciascuna con misure restrittive differenti: gialla, arancione e rossa. «L'autocertificazione è collegata ai divieti. Nelle zone rosse quando si esce di casa va l'autocertificazione, così come tra Regioni e Comuni», ha puntualizzato il presidente del consiglio.

- Nell’area gialla, con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna. Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, Veneto e le provincie di Trento e Bolzano.

- Puglia e Sicilia zona arancione.

- Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta zone rosse.

"Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perchè recepiranno l'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente" con i «rappresentanti delle Regioni», ha spiegato Conte. Il presidente del consiglio ha poi toccato il tema economico: «Comprendiamo il disagio, ma dobbiamo tenere duro. Siamo all’opera per mitigare gli effetti negativi sul tessuto produttivo. Questa settimana, già domani sera, sarà pronto un nuovo decreto legge per pronti indennizzi a chi verrà colpito da queste misure. Si tratta di un decreto ristori bis, con l'accreditamento sugli Iban e sui conti correnti, tramite Agenzia delle Entrate"

"Non abbiamo voluto imporre sacrifici soverchi agli studenti di prima media, è giusto che possano proseguire in presenza», ha puntualizzato rispetto ale norme scolastiche. «Non abbiamo alternative, dobbiamo affrontare le restrizioni per congelare l’impennata del contagio, comprendiamo la frustrazione e la sofferenza, ma dobbiamo tenere duro», ha poi concluso.

«I mercati credono in quello che facciamo, è un segnale importante. Non ho la palla di vetro per dire se dovremo rivedere le stime del -9%, dobbiamo vedere, ma queste misure se ci aiuteranno a contenere il contagio noi qualche spesa in più credo che ce la possiamo permettere a Natale». Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Mi chiedono se sono ottimista. Non sto pensando a veglioni, cene natalizie, cenoni, balli. Bisogna rispettare le regole. Se ci arriviamo in serenità, anche la fiducia nei consumi non sarà depressa e potremo vedere i benefici economici».