Covid:a Milano più decessi,cremazioni solo a residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - A Milano crescono i decessi a causa dell'emergenza Covid e per questo il Comune, attraverso un'ordinanza, ha deciso che a partire da domani la possibilità di richiedere la cremazione nel crematorio di Lambrate sarà limitata ai soli residenti milanesi, che siano deceduti a Milano o anche fuori città. I decessi nel territorio cittadino, come scritto nell'ordinanza, sono passati da una media di circa 46 al giorno a picchi superiori a 80 decessi. "La situazione sta compromettendo la normale capacità operativa del crematorio e del deposito di Lambrate, con tempi di attesa per la cremazione superiori a 5 giorni dall'arrivo a Lambrate dei feretri - si legge nel documento -. Per questo i soggetti deceduti a Milano ma non residenti, il cui decesso si verifichi a partire dal 5/11/2020, non potranno essere cremati a cura del Comune di Milano". L'ordinanza predispone "che per l'eventuale sepoltura nei cimiteri cittadini dei defunti non residenti non è dovuto il pagamento". (ANSA).