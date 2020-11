Covid: Parlamento Gb dà il via libera al lockdown bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 04 NOV - La Camera dei Comuni britannica ha approvato con 516 sì contro 38 no la mozione presentata dal governo conservatore di Boris Johnson per il via libera a un lockdown nazionale bis di 4 settimane in Inghilterra a partire da domani e fino al 2 dicembre. Una misura che lo stesso premier ha definito dolorosa ma necessaria per "contenere" la seconda ondata di contagi da coronavirus e allontanare la prospettiva d'una minaccia "esistenziale" di sovraffollamento degli ospedali del servizio sanitario del Regno (Nhs). La mozione è passata malgrado la ribellione di un numero non irrilevante di deputati della maggioranza Tory e con il sostegno - pur condito da critiche ai ritardi e alle falle imputati al governo - del grosso delle opposizioni, Labour in testa. (ANSA).