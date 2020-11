E' stato uno degli eroi della battaglia contro il covid: come volontario ha aiutato i malati. Per questo motivo, Maxime Mbandà, giocatore delle Zebre e della nazionale di rugby è stato nominato cavaliere dal presidente della Repubblica. Con un post su facebook, una lunga lettera carica di dispiacere, dolore ma anche di rabbia e tanta speranza comunica che i suoi genitori sono positivi al Covid e sono in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Mbanda

rugby

zebre

covid