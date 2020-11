Selfie stesi su binari, 2 minori bloccati e sanzionati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RAGUSA, 04 NOV - Due sedicenni che si stavano facendo un selfie dopo essersi stesi sui binari della ferrovia poco prima dell'arrivo di un treno sono stati bloccati nei pressi di piazza Anna Magnani a Ragusa e fatti allontanare da carabinieri del locale comando provinciale. E' il nuovo 'gioco' pericoloso chiamato 'Daredevil-selfie'. Militari dell'Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 fatta da un passate che aveva notato la scena. I due minorenni, riaffidati ai rispettivi genitori, sono stati sanzionati per aver sostato in luogo vietato, dove erano entrati attraverso un varco nella recinzione. La loro posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Catania. (ANSA).