Covid: Francia, record positivi, in 24 ore 58 mila

(ANSA) - PARIGI, 05 NOV - Sono state 58.046 le persone risultate positive al tampone sul Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato in diretta dal ministro della Salute, Olivier Véran, e dal direttore generale della Salute, Jerome Salomon. Si tratta di un record. Una parte di questi 58.000 positivi "saranno i ricoverati di domani", ha aggiunto Véran, precisando che "la situazione è tesa". I pazienti entrati in rianimazione sono stati 447, il tasso di positività è al 20,76%. (ANSA).