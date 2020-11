© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 05 NOV - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 19.404 nuovi casi di Covid-19, di cui 5.255 nella sola Mosca, e 292 persone sono decedute a causa del morbo. Lo riferisce il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, in Russia dall'inizio dell'epidemia si registrano 1.712.858 contagi e 29.509 persone sono morte per il Covid-19. I guariti sono 1.279.169, di cui 12.238 nell'ultima giornata. (ANSA).