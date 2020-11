Droga: Gdf sequestra 900 kg cocaina in porto Gioia Tauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GIOIA TAURO, 05 NOV - Nell'ambito dell'attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti i funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli di Gioia Tauro, insieme agli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di finanza, con il coordinamento della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - hanno individuato e sequestrato 932 chili di cocaina purissima, stivata in un container che trasportava cozze surgelate proveniente dal Cile e divisa in 800 panetti. L'ingente quantitativo di droga è stato scoperto, dopo una complessa attività di indagine eseguita dai funzionari doganali e dagli uomini della Guardia di Finanza, tramite analisi di rischi e riscontri fattuali su oltre 2.200 contenitori provenienti dal continente americano. La scansione radiogena dei container, effettuata con le sofisticate attrezzature in dotazione all'Agenzia delle dogane, ha consentito il ritrovamento della sostanza stupefacente, abilmente nascosta all'interno di 37 borsoni. Il carico sequestrato, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliato dai trafficanti di droga fino a 4 volte prima di immettere lo stupefacente sul mercato, fruttando un introito di circa 186 milioni di euro. (ANSA).