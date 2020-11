Kosovo: si dimette Thaci, accusato di crimini di guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- PRISTINA, 05 NOV - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è dimesso oggi, dopo che il Tribunale speciale dell'Aja per i crimini dell'Uck ha confermato le accuse di crimini di guerra a suo carico. Lo ha annunciato lo stesso Thaci in una conferenza stampa a Pristina. "Vi invito a non perdere la speranza in questi momenti difficili per me, per la mia famiglia, per l'intero Paese", ha detto Thaci ai giornalisti. "L'accusa contro di me, e i miei compagni è un piccolo prezzo da pagare per la libertà del nostro Paese. Sono fortunato a essere vivo e a sopravvivere al nostro sogno. Sono orgoglioso di aver fatto parte dell'Uck, sono orgoglioso di aver combattuto insieme alla Nato contro il regime di Slobodan Milosevic", ha aggiunto il presidente. "Per proteggere la mia dignità mi dimetto dalla carica di presidente del Kosovo", ha affermato Thaci.