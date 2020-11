Macron raddoppia agenti alle frontiere contro terrorismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 05 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi un raddoppio degli agenti che controllano le frontiere della Francia "da 2.400 a 4.800" per lottare contro la minaccia terroristica, i traffici e l'immigrazione clandestina. Il raddoppio è stato deciso "a causa dell'intensificazione della minaccia" dopo i recenti attentati, fra cui quello di Nizza. Lo ha detto lo stesso Macron in visita alla frontiera franco-spagnola al colle del Perthus, sui Pirenei. Macron si è detto "favorevole a riformare Schengen in profondità", precisando che tale riforma dovrà comportare "un maggior controllo alle frontiere" e che "proposte in tal senso" saranno da lui stesso portate al Consiglio europeo di dicembre. "Dobbiamo ripensare l'organizzazione" di Schengen, ha detto, e "intensificare la nostra protezione comune alle frontiere con una vera polizia di sicurezza alle frontiere esterne". Tutto questo, con la "volontà di raggiungere l'obiettivo sotto la presidenza francese", nel primo semestre 2022. La "rifondazione", ha spiegato Macron, dovrà rendere lo spazio Schengen "più coerente", affinché "protegga meglio le sue frontiere comuni" e "articoli meglio" gli imperativi di responsabilità di protezione delle frontiere e di "solidarietà" e che "il carico non resti soltanto sui paesi di primo ingresso". (ANSA).