© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - L'Oms osserva "un'esplosione" del numero di casi di coronavirus in Europa e invita gli Stati a misure "mirate e proporzionate". Tuttavia, ritiene che le scuole debbano restare aperte "fino alla fine" ed essere chiuse solo come ultima ratio. Lo ha detto all'Afp il direttore dell'Organizzazione per l'Europa Hans Kluge. (ANSA).