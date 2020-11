Pullman con migranti in scarpata in sud Sardegna, 10 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 05 NOV - Un pullman con a bordo dieci migranti è uscito fuori strada sulla statale 197, nel sud Sardegna, scivolando in una scarpata e ribaltandosi. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti, cinque - secondo le prime informazioni - in modo grave. Il gruppo era in trasferimento da un centro di accoglienza di Aritzo (Nuoro). Sul luogo dell'incidente, avvenuto tra Gesturi e Nuraminis, stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Sanluri e i medici del 118 arrivati con ambulanze e l'elisoccorso. (ANSA).