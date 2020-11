Rabbia Cirio, governo spieghi logica scelte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - "Ho passato le ore a rileggere i dati, regione per regione, a cercare di capire come e perché il Governo abbia deciso di usare misure così diverse per situazioni in fondo molto simili". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio affida ai social il commento alla decisione del Governo di mettere il Piemonte in zona rossa. "Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte pretendo dal Governo chiarezza", rimarca Cirio che chiede perché scelte così importanti siano state prese "su dati vecchi di almeno 10 giorni" e non sia stato considerato "il netto miglioramento dell'Rt". "Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte - ribadisce su Facebook Cirio -. Il rispetto delle istituzioni fa parte della mia cultura. Ed io rispetto lo Stato. Ma anche il Piemonte merita rispetto. Lo meritano i Piemontesi e le tante aziende che forse non riapriranno. Ed io per loro pretendo dal Governo chiarezza", scrive su Facebook il governatore piemontese, che confessa di "aver dormito poco". "Perché per Regioni con situazioni gravi si sia usato un metro diverso - si chiede ancora Cirio - Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte, pretendo dal Governo chiarezza". (ANSA).