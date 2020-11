Scoppio Quargnento un anno fa, vigili fuoco 'dolore forte'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria, Roberto Marchioni, ha deposto un omaggio floreale davanti alla cascina di Quargnento (Alessandria) nel primo anniversario della tragedia in cui sono morti i vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. "Il dolore è forte come un anno fa, quando Antonino, Marco e Matteo persero la vita per l'esplosione nella cascina a Quargnento - scrivono su Twitter i vigili del fuoco -. La natura dolosa dell'evento fa ancora rabbia e rende inaccettabile la perdita dei nostri colleghi". Per l'esplosione, che causò anche il ferimento di altri due vigili del fuoco e di un carabiniere, sono stati condannati a quattro anni i proprietari della cascina, Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco. I coniugi sono stati giudicati responsabili, col rito abbreviato, di lesioni dolose, crollo, danneggiamento fraudolento di beni assicurati. Per l'imputazione di omicidio plurimo doloso aggravato è in programma a dicembre il processo in Corte d'Assise. Nel pomeriggio i vigili del fuoco ricorderanno i colleghi scomparsi con una cerimonia religiosa che sarà celebrata, nel rispetto delle misure disposte per il contrasto al Covid-19, alle ore 18 nel duomo di Alessandria. Alla commemorazione sarà presente il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo. Previste anche due cerimonie riservate ai vigili del fuoco, la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti presso il Comando provinciale di Alessandria e lo scoprimento di una nuova lapide. (ANSA).