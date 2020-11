Sindaco Casalpusterlengo, non chiuderemo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CASALPUSTERLENGO (LODI), 05 NOV - "Chiediamo al Governo di ripensarci. Noi non accettiamo di chiudere nuovamente perché rischiamo di non aprire più": è questo l'appello del sindaco di Casalpusterlengo (Lodi), Elia Delmiglio, dopo la dichiarazione di Lombardia come zona rossa. "La Bassa lodigiana, come sicuramente vi ricordate, venne rinchiusa con 10 Comuni all'interno di una prima zona rossa d'Italia, prima zona rossa d'Europa, seconda zona rossa del mondo dopo Wuhan. Già da allora, i commercianti furono costretti a chiudere, a fare dei sacrifici per salvaguardare la salute dei cittadini. Allora, la situazione epidemiologica era grave. Ora, a distanza di alcuni mesi, fortunatamente la situazione pandemica nella nostra città e nel nostro territorio è migliorata". (ANSA).