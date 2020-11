Trump, 'frode elettorale, ci sono molte prove'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - "Tutti gli stati recentemente assegnati a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Un mare di prove! Vinceremo!", scrive Donald Trump su Twitter e il suo staff sottolinea in vari messaggi che il presidente "è vivo e vegeto" e niente affatto rassegnato a perdere la Casa Bianca. "Se si contano i voti legali vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni", afferma Trump in un comunicato, tutto a lettere maiuscole, diffuso dalla sua campagna elettorale. La campagna del presidente uscente resta fiduciosa, prevede che il presidente vincerà le elezioni e che il risultato sarà chiaro già domani. Mentre lo scrutinio prosegue e in diversi Stati non è stato ancora annunciato un vincitore, il manager della campagna del presidente Bill Stepien esorta tutti a non considerare Trump fuori dalla corsa: "Donald Trump is alive and well", è vivo e vegeto. (ANSA).