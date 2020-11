Usa 2020: Cina, c'è ancora molto su cui cooperare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- PECHINO, 05 NOV - La Cina auspica che i prossimi presidente e governo Usa possano incontrare Pechino "a metà strada" per gestire le differenze e migliorare i legami, avendo "molto su cui cooperare". Il vice ministro degli Esteri Le Yucheng, a spoglio elettorale ancora in corso, ha detto di sperare che le operazioni procedano senza intoppi. Le ha poi aggiunto che la posizione della Cina nei confronti delle relazioni sino-americane è molto chiara: "Ci auguriamo che gli Usa possano lavorare rispettando i principi di non conflitto, non confronto, rispetto reciproco e cooperazione vantaggiosa per tutti". "Nonostante le loro differenze, i due Paesi condividono ampi interessi comuni e spazio per la cooperazione", ha osservato Le, in quelli che sono i primi commenti ufficiali di Pechino collegati al voto americano. "Una relazione bilaterale stabile e sana non solo avvantaggia le persone di entrambi i Paesi, ma soddisfa anche le aspettative della comunità internazionale", ha aggiunto il vice ministro.