Usa 2020: Khamenei, caos prova cos'è la democrazia americana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 05 NOV - "Che spettacolo! Qualcuno dice che sono le elezioni più fraudolente della storia degli Stati Uniti. Chi lo dice? Il presidente attualmente in carica". Così la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, commentando lo scontro sul voto americano in un post sul suo profilo Twitter in inglese. "Il suo rivale dice che Trump ha intenzione di truccare le elezioni! Ecco come sono le elezioni americane e la democrazia negli Stati Uniti", ha aggiunto l'ayatollah Khamenei. "Non importa quale sarà stanotte o domani il risultato delle elezioni negli Stati Uniti, ma chiunque sarà il prossimo presidente, dovrà certamente arrendersi alla resistenza e alla pazienza della nazione iraniana. Per lui non ci sarà altra scelta", ha dichiarato dal canto suo il presidente della Repubblica islamica Hassan Rohani, citato dall'Irna. "Questa persona che è alla Casa Bianca ha intensificato senza pietà le sanzioni e la guerra economica persino durante la pandemia di coronavirus e non ha rispettato alcun principio. Ma la nazione iraniana non si inginocchierà davanti agli Stati Uniti e costringerà i nemici a fare marcia indietro e a rispettare il diritto e l'accordo" sul nucleare, ha aggiunto il capo del governo di Teheran. (ANSA).