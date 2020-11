© RIPRODUZIONE RISERVATA

- NEW YORK, 05 NOV - "Semplicemente sbagliata". Così il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, definisce l'azione legale avviata dalla campagna di Donald Trump sul conteggio delle schede nello stato. Wolf assicura che lo stato si opporrà a ogni sforzo per fermare le operazioni di voto tramite vie legali. Le autorità della Pennsylvania prevedono comunque che ci vorranno giorni per il conteggio dei voti.