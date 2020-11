Covid: Ulss Treviso cerca infermieri, offre 30 euro ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - L'azienda sanitaria locale Ulss n.2, di Treviso per le esigenze di organico legate all'emergenza Covid-19 ha pubblicato un bando per la formazione di un elenco di infermieri, anche in pensione, disponibili a prestare attività libero professionale, con retribuzione oraria di 30 euro lordi l'ora. Gli interessati devono avere cittadinanza italiana o Ue ed essere titolari di partita Iva, oltre che di diploma di laurea di 1/o livello in infermieristica ed essere iscritti all'albo professionale. Le adesioni possono essere trasmesse attraverso il portale della Ulss n.2. (ANSA).