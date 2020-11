© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - "Gli americani decideranno questa elezione. Il governo americano è perfettamente capace di scortare gli intrusi fuori dalla Casa Bianca". Lo afferma la campagna di Joe Biden replicando alle indiscrezioni relative al fatto che Donald Trump non intende concedere la vittoria all'ex vicepresidente. La costituzione americana in ogni caso non prevede l'obbligo di concessione. (ANSA).