Cnn, Associated Press e Nbc: Biden "prende" la Pennsylvania ed è il 46mo presidente degli Stati Uniti.

Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46mo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn. Biden è presidente eletto anche secondo l’Associated Press e Nbc. Biden conquista la Casa Bianca con la vittoria in Pennsylvania e i suoi 20 grandi elettori.

Fox ancora non chiama la vittoria di Joe Biden. Il network di Rupert Murdoch non proietta la vittoria di Biden in Pennsylvania e quindi non è ancora in grado di proiettare quella di Biden alla Casa Bianca.

Joe Biden e Kamala Harris sono il ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia americana. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden e Harris hanno ottenuto già quasi 75 milioni di voti.

Trump non concede la vittoria, "le elezioni non sono finite".