Dpcm: a Milano tanti al parco, centro quasi deserto

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - A Milano, complice anche la bella giornata di sole e le temperature miti, sono tante le persone che in tarda mattinata si sono ritrovate al parco di Porta Venezia, dedicato a Indro Montanelli, per correre, portare a spasso il cane, ma anche passeggiare con la famiglia e gli amici. Il parco nel centro di Milano questa mattina appariva molto frequentato, quasi come un normale sabato mattina, nonostante il lockdown scattato da ieri anche in città. Una scena simile a quella che si era vista anche durante il primo lockdown, a marzo, quando i cittadini nonostante i divieti frequentavano i parchi per passeggiare e non solo per fare sport. Il centro della città, corso Vittorio Emanuele e piazza del Duomo, stamattina verso mezzogiorno erano praticamente deserti, con solo pochissime persone a passeggio. (ANSA).