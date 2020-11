Foto strada affollata su Fb sindaco Bari 'schiaffo a malati'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 07 NOV - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.054 nuovi casi positivi al Covid 19. A Bari ci sono attualmente 1.906 persone contagiate e 2.167 persone in isolamento domiciliare. Stasera, alle ore 20 in via Sparano questa era la situazione, ma poi tutti corriamo a casa a indignarci del mancato rispetto delle regole o delle restrizioni. Queste immagini sono uno schiaffo alle persone ammalate e agli imprenditori che hanno dovuto chiudere la loro attività". Lo scrive il sindaco di Bari e presidente Anci sui social pubblicando una foto in cui si vedono numerose persone, senza distanziamento sociale, che passeggiano in una delle vie più note e frequentate nel centro del capoluogo pugliese. "Se i contagi aumenteranno - avverte Decaro - la Puglia diventerà zona ROSSA e chiuderanno TUTTO. Questo non è terrorismo psicologico, è la realtà". "Almeno questa volta - conclude - saremo stati artefici consapevoli del nostro destino. Buon sabato a tutti". (ANSA).